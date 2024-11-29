Бизнес просит продлить мораторий на проверки рынков Кыргызстана

На парламентских слушаниях о поправках в законодательные акты в сфере налогообложения президент Ассоциации рынков Кыргызстана Сергей Пономарев попросил продлить мораторий на проверки рынков и штрафование за неприменение электронных товарно-транспортных накладных.

Он отметил, что мораторий действует до 31 декабря 2024 года и сейчас администрации рынков проводят с торговцами разъяснительные работы на тему ЭТТН. И выразил пожелание, чтобы разработали специальную программу, которая могла бы предоставлять отчеты, вместо того, чтобы обучать торговцев, так как этой работой должны заниматься бухгалтеры.

По словам Сергея Пономарева, когда полтора года назад бизнес озвучил эту идею, кабмин разработал мобильное приложение «Ишкер-24», которое делает отчеты. И сейчас работают над его следующей версией 3.0, которая должна автоматизировать всю эту систему.

Глава ассоциации сказал: бизнес, понимая, что все должны платить налоги, поддерживает введение ЭТТН, а речь идет об упрощении системы, что займет немало времени. А пока он просит продлить действующий мораторий.

«Поскольку 1 января 2025-го, когда начнутся штрафные санкции, боюсь, многие будут не готовы к этому. И это опять вызовет недовольства», — добавил Сергей Пономарев.