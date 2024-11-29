Кыргызстан и Беларусь подписали соглашение об экспортных кредитах. Об этом сообщает пресс-служба Банка развития Беларуси.

Уточняется, что в ходе заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Банк развития Беларуси и Государственный банк развития КР подписали базовое соглашение об общих условиях предоставления экспортных кредитов.

Отмечается, что документ подписан «в целях содействия белорусским экспортерам в продвижении их интересов на рынке Кыргызстана».

«Документ предполагает создание универсальной финансовой инфраструктуры для поддержки отечественного экспорта, в рамках которой заемные средства для потребителя будут дешевле, чем другие кредиты на эти цели», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Банка развития Роман Бродов.

Механизм работы соглашения предполагает предоставление Банком развития Беларуси финансирования Государственному банку развития КР.

«В свою очередь он в рамках законодательства своей страны, используя собственную клиентскую сеть, сможет выдавать эти льготные ресурсы заинтересованным в покупке белорусских товаров и услуг предприятиям. Для этого после заключения контракта покупателю необходимо будет обратиться в финучреждение Кыргызстана за получением необходимой заемной суммы из средств Банка развития», — пояснили в пресс-службе.