Госпредприятие «Кыргызкомур» вышло на прибыль

За девять месяцев 2024 года государственное предприятие «Кыргызкомур» заработало 21 миллион 82 тысячи сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил заместитель министра энергетики Насипбек Кермимов.

Он отметил, что в 2023 году «Кыргызкомур» понес убытки в 180 миллионов сомов.

По его словам, за девять месяцев 2024 года доходная часть бюджета предприятия сложилась в сумме 3 миллиарда 628 миллионов 90 тысяч сомов, а расходная – 3 миллиарда 600 миллионов 114,5 тысячи сомов.