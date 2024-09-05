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Экономика

Садыр Жапаров подписал указ для привлечения инвестиций в зеленую экономику

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 29 августа 2024 года подписал указ, который поможет привлечь инвестиции в экологически чистые проекты в сфере энергетики. Об этом сообщили в Минэкономики.

По этому документу кабинет министров и Национальный банк должны разработать законы, которые позволят устанавливать тарифы и проводить расчеты за электроэнергию в национальной и иностранной валютах. 

Ожидается, что это сделает проекты в области возобновляемых источников энергии и других секторах более привлекательными для инвесторов и поможет развивать энергетику страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304179/
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