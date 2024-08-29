Получателям «Социального контракта» дадут беспроцентные кредиты

Начался прием заявок на участие в программе беспроцентного кредитования участникам соцконтракта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

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По ее данным, беспроцентные кредиты до 200 тысяч сомов смогут получить участники социального контракта, успешно осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее 6 месяцев. Срок кредитования три года.

«После получения беспроцентного займа участники получат три месяца льготного периода, после чего начнут выплачивать кредит равными долями каждый месяц в течение трех лет», — говорится в сообщении.

Для получения кредита необходимо подать заявку в ОАО «Айыл Банк» и «Элдик Банк».