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Общество

Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов

Малоимущие или малообеспеченные семьи могут получить от государства 100 тысяч сомов на открытие собственного дела.

В 2022 году в проекте приняли участие 2 тысячи 800 семей, а в 2023-м — уже 10 тысяч. На 2024 год на основе социального контракта планируется оказать помощь 20 тысячам семей.

Что такое социальный контракт

Это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.

Условия для участия в проекте:

  • наличие подтверждающего документа, что семья малоимущая или малообеспеченная;
  • согласие семьи на получение помощи на основе социального контракта;
  • наличие у семьи бизнес-плана;
  • наличие трудового и имущественного потенциала.

Срок действия программы

Три года с момента заключения контракта.

Куда обращаться для оформления заявки

Представитель семьи подает заявление утвержденной формы на заключение социального контракта:

  • в исполнительный орган местного самоуправления;
  • в городах областного значения и Оше — в территориальное подразделение;
  • в Бишкеке — в муниципальное территориальное управление по месту фактического проживания.

Как составить бизнес-план

Органы местного самоуправления, в городах областного и республиканского значения — территориальное подразделение совместно с заявителем разрабатывают программу социальной адаптации и помогают составить бизнес-план (по утвержденным Минтруда формам).

Как проходит отбор участников

Первый этап:

Комиссия по социальным вопросам, созданная при исполнительном органе местного самоуправления, оценивает:

— трудовой и имущественный потенциал семьи;

— бизнес-план заявителя;

— возможность реализации предлагаемого бизнес-плана в соответствующей местности с учетом климатических и экономических возможностей.

Второй этап:

Временная комиссия по реализации социального контракта при местной государственной администрации (акимиате) рассматривает и утверждает программу социальной адаптации и бизнес-план семьи.

* В городах областного и республиканского значения этапы отбора проводятся только комиссией по социальным вопросам (в Бишкеке — комиссией по социальному контракту).

Получение денег

Территориальное подразделение Минтруда заключает социальный контракт, после перечисляет на лицевой счет представителя семьи 100 тысяч сомов.

Как потратить деньги

В течение месяца участник социального контракта совместно с сотрудниками ОМСУ и территориального подразделения министерства осуществляет закуп активов с приложением отчетных документов. После приступает к реализации бизнес-плана.

Как можно отказаться от участия

Участники социального контракта в любое время в течение трех лет (период реализации социального контракта) имеют право по объективным причинам отказаться от выполнения условий социального контракта с возвращением полной суммы социальной помощи.

Малообеспеченная семья в этом случае восстанавливается в праве на обращение за пособием «уй-булого комок».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/280905/
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