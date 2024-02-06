Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов

Малоимущие или малообеспеченные семьи могут получить от государства 100 тысяч сомов на открытие собственного дела.
В 2022 году в проекте приняли участие 2 тысячи 800 семей, а в 2023-м — уже 10 тысяч. На 2024 год на основе социального контракта планируется оказать помощь 20 тысячам семей.
Что такое социальный контракт
Это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.
Условия для участия в проекте:
- наличие подтверждающего документа, что семья малоимущая или малообеспеченная;
- согласие семьи на получение помощи на основе социального контракта;
- наличие у семьи бизнес-плана;
- наличие трудового и имущественного потенциала.
Срок действия программы
Три года с момента заключения контракта.
Куда обращаться для оформления заявки
Представитель семьи подает заявление утвержденной формы на заключение социального контракта:
- в исполнительный орган местного самоуправления;
- в городах областного значения и Оше — в территориальное подразделение;
- в Бишкеке — в муниципальное территориальное управление по месту фактического проживания.
Как составить бизнес-план
Органы местного самоуправления, в городах областного и республиканского значения — территориальное подразделение совместно с заявителем разрабатывают программу социальной адаптации и помогают составить бизнес-план (по утвержденным Минтруда формам).
Как проходит отбор участников
Первый этап:
Комиссия по социальным вопросам, созданная при исполнительном органе местного самоуправления, оценивает:
— трудовой и имущественный потенциал семьи;
— бизнес-план заявителя;
— возможность реализации предлагаемого бизнес-плана в соответствующей местности с учетом климатических и экономических возможностей.
Второй этап:
Временная комиссия по реализации социального контракта при местной государственной администрации (акимиате) рассматривает и утверждает программу социальной адаптации и бизнес-план семьи.
* В городах областного и республиканского значения этапы отбора проводятся только комиссией по социальным вопросам (в Бишкеке — комиссией по социальному контракту).
Получение денег
Территориальное подразделение Минтруда заключает социальный контракт, после перечисляет на лицевой счет представителя семьи 100 тысяч сомов.
Как потратить деньги
В течение месяца участник социального контракта совместно с сотрудниками ОМСУ и территориального подразделения министерства осуществляет закуп активов с приложением отчетных документов. После приступает к реализации бизнес-плана.
Как можно отказаться от участия
Участники социального контракта в любое время в течение трех лет (период реализации социального контракта) имеют право по объективным причинам отказаться от выполнения условий социального контракта с возвращением полной суммы социальной помощи.
Малообеспеченная семья в этом случае восстанавливается в праве на обращение за пособием «уй-булого комок».