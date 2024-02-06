Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов

Малоимущие или малообеспеченные семьи могут получить от государства 100 тысяч сомов на открытие собственного дела.

В 2022 году в проекте приняли участие 2 тысячи 800 семей, а в 2023-м — уже 10 тысяч. На 2024 год на основе социального контракта планируется оказать помощь 20 тысячам семей.

Что такое социальный контракт Это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.

Условия для участия в проекте: наличие подтверждающего документа, что семья малоимущая или малообеспеченная;

согласие семьи на получение помощи на основе социального контракта;

наличие у семьи бизнес-плана;

наличие трудового и имущественного потенциала.

Срок действия программы Три года с момента заключения контракта.

Куда обращаться для оформления заявки Представитель семьи подает заявление утвержденной формы на заключение социального контракта: в исполнительный орган местного самоуправления;

в городах областного значения и Оше — в территориальное подразделение;

в Бишкеке — в муниципальное территориальное управление по месту фактического проживания.

Как составить бизнес-план Органы местного самоуправления, в городах областного и республиканского значения — территориальное подразделение совместно с заявителем разрабатывают программу социальной адаптации и помогают составить бизнес-план (по утвержденным Минтруда формам).

Как проходит отбор участников Первый этап: Комиссия по социальным вопросам, созданная при исполнительном органе местного самоуправления, оценивает: — трудовой и имущественный потенциал семьи; — бизнес-план заявителя; — возможность реализации предлагаемого бизнес-плана в соответствующей местности с учетом климатических и экономических возможностей. Второй этап: Временная комиссия по реализации социального контракта при местной государственной администрации (акимиате) рассматривает и утверждает программу социальной адаптации и бизнес-план семьи. * В городах областного и республиканского значения этапы отбора проводятся только комиссией по социальным вопросам (в Бишкеке — комиссией по социальному контракту).

Получение денег Территориальное подразделение Минтруда заключает социальный контракт, после перечисляет на лицевой счет представителя семьи 100 тысяч сомов.

Как потратить деньги В течение месяца участник социального контракта совместно с сотрудниками ОМСУ и территориального подразделения министерства осуществляет закуп активов с приложением отчетных документов. После приступает к реализации бизнес-плана.