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Экономика

О реализации 100 крупных проектов в Кыргызстане заявил Минводсельпром

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявило о том, что реализует 100 крупных проектов в сельском хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в каких сферах их реализуют:

  • в рыболовстве — 14 проектов;
  • в птицеводстве — 12 проектов;
  • в животноводстве — 8 проектов;
  • транспортно-логистических центров и хранилищ — 13;
  • питомников — 11;
  • научно-образовательных инициатив — 7;
  • переработка шерсти — 5 проектов;
  • молочное производство — 5 проектов;
  • машинно-тракторные станции — 3;
  • выращивание сельскохозяйственных культур — 18 проектов.

Сообщается, что 32 из этих проектов государственные. Из них 19 проектов профинансировали «Айыл Банк», «Элдик Банк» и двусторонние фонды развития на общую сумму более 1 миллиарда сомов.

Одобрено финансирование еще восьми проектов на общую сумму 760 миллионов сомов. Вопросы финансирования, оформления разрешительной документации и земельных участков по остальным 69 проектам пока решают.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302738/
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