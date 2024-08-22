О реализации 100 крупных проектов в Кыргызстане заявил Минводсельпром

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявило о том, что реализует 100 крупных проектов в сельском хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в каких сферах их реализуют:

в рыболовстве — 14 проектов;

в птицеводстве — 12 проектов;

в животноводстве — 8 проектов;

транспортно-логистических центров и хранилищ — 13;

питомников — 11;

научно-образовательных инициатив — 7;

переработка шерсти — 5 проектов;

молочное производство — 5 проектов;

машинно-тракторные станции — 3;

выращивание сельскохозяйственных культур — 18 проектов.

Сообщается, что 32 из этих проектов государственные. Из них 19 проектов профинансировали «Айыл Банк», «Элдик Банк» и двусторонние фонды развития на общую сумму более 1 миллиарда сомов.

Одобрено финансирование еще восьми проектов на общую сумму 760 миллионов сомов. Вопросы финансирования, оформления разрешительной документации и земельных участков по остальным 69 проектам пока решают.