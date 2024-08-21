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Экономика

Кабмин хочет ввести временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом

Кабмин намерен ввести временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом. Соответствующий проект документа опубликовал Единый портал общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики и вынесен на общественное обсуждение.

В проекте постановления говорится: ввести временный запрет на шесть месяцев на вывоз угля (классифицируемого кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС) с территории КР автомобильным транспортом (за исключением автомобильных пунктов пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный»).

Министерству экономики и коммерции не позднее трех дней с даты вступления в силу документа в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Министерству иностранных дел не позднее трех дней с даты вступления в силу постановления в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета.

Персональная ответственность возложена на полномочных представителей президента в областях, глав местных государственных администраций, айыл окмоту в случае нехватки и повышения цен на твердое топливо для населения и бюджетных организаций.

Ограничения не распространяются на государственное предприятие «Кыргызкомур».

Постановление в случае принятия вступает в силу с 20 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302618/
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