В тройке лидеров ЕАЭС: рост грузоперевозок зафиксирован в Кыргызстане

Рост грузоперевозок зафиксирован в Кыргызстане. Такие данные со ссылкой на статистику указывает Telegram-канал «Рассказываем о ЕАЭС».

В странах союза продолжили расти грузо- и пассажироперевозки, уточняется в сообщении.

В первом полугодии 2024-го (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 8,9 процента), так и ряда национальных показателей: в Казахстане — на 12,9 процента, Беларуси — на 9 процентов, России — на 8,6 процента и Кыргызстане — на 5,1 процента.

Одновременно в отчетном периоде совокупный показатель грузоперевозок в союзе остался на прежнем уровне, при этом зафиксирован рост в Кыргызстане (6,3 процента), Беларуси (3,4 процента) и России (0,2 процента).