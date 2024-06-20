В Кыргызстане индекс потребительской уверенности растет третий месяц подряд

В Кыргызстане индекс потребительской уверенности (CCI) растет третий месяц подряд. Такие данные следуют из мониторинга, который осуществляет Freedom Finance Global.

Организация изучает потребительскую уверенность, инфляционные и девальвационные ожидания жителей четырех стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Май 2024 года в очередной раз показал разные результаты, но в целом заметно значительное улучшение инфляционных и девальвационных настроений.

В мае наблюдаются первые изменения рейтинга стран по индексу потребительской уверенности (CCI). Вторую строчку теперь занимает Кыргызстан, который значительно опередил Узбекистан. При этом это первая страна, которая показала значительное улучшение CCI и достигла нового рекорда.

Наблюдается значительное улучшение инфляционных настроений в регионе, кроме Узбекистана, где фиксируется резкое ускорение годовой инфляции. Также можно отметить общее улучшение девальвационных ожиданий на фоне укрепления нацвалют сразу в трех странах.

В Кыргызстане аналитики ежемесячно собирают 1 тысячу 600 анкет. Исследования базируются на методологии, используемой для получения индексов потребительской уверенности во многих странах мира и адаптированной под локальные задачи исследовательской компанией United Research Technologies Group. Метод сбора данных — телефонный опрос.

В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в мае составил 2,5 пункта, а CCI достиг уровня 132,1 пункта, что лишь чуть меньше одного пункта рекордного значения за все время исследования. Четыре из пяти субиндексов, определяющих композитный уровень CCI, увеличились относительно апреля. Наибольший рост фиксируется в вопросе благоприятности текущих условий для крупных покупок, субиндекс которого почти достиг нейтральной границы в 100 пунктов. Также заметный рост позитива жители Кыргызстана показали в вопросе изменения экономической ситуации за последние 12 месяцев.

В региональном разрезе резкий рост доли положительных ответов (с 32,3 до 48,9 процента) относительно апреля фиксируется у лидера мая — Таласской области. Также некоторый рост наблюдается в городах Бишкеке (+6,6 п. п.), Оше (+5 п. п) и Ошской области (+4,8 п п.). С другой стороны, меньше жителей Нарынской области считают, что сейчас благоприятное время для крупных покупок. Доля положительных ответов снизилась с 34,1 до 27,4 процента, и область оказалась в конце рейтинга регионов.

Субиндекс произошедших изменений экономической ситуации в Кыргызстане увеличился на 3,6 пункта и достиг 139 пунктов, что стало новым рекордом за все 11 месяцев исследования. Доля людей, позитивно оценивающих изменения в экономике за последние 12 месяцев, увеличилась с 58,6 до 60,6 процента.