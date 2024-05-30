Грозит ли Кыргызстану дефицит сахара? Отечественный рынок в цифрах

Россия и Казахстан ввели запрет на экспорт сахара. Могут ли эти ограничения повлиять на рынок Кыргызстана? Стоит ли ожидать дефицита сахара в республике, как это уже случалось?

За ответами на эти и другие вопросы 24.kg обратилось к профильным ведомствам.

Сколько сахара мы потребляем?

Ежегодная потребность Кыргызстана в сахаре — 145,7 тысячи тонн в год. Собственное производство покрывает около 65 процентов от необходимого, остальное — импорт. Такие данные приводит Служба антимонопольного регулирования.

Для полного покрытия потребности страны продукт импортируем из Бразилии, Пакистана, Индии, Беларуси. Ключевые поставки сахара-песка идут из России. Из Бразилии завозят только тростниковый сахар-сырец.

«В 2021-м КР импортировала почти 49 тысяч тонн сахара, в 2022-м — 126,4 тысячи, в 2023-м — 59,3 тысячи. С начала 2024 года, в январе-феврале, государство уже завезло 10,8 тысячи тонн продукта на $6,4 миллиона. Почти все поставки из России. Незначительное количество пришлось на импорт из Казахстана, Ирана, Польши и Южной Кореи», — сообщили в ведомстве.

Какими запасами мы располагаем?

По сведениям Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Кыргызстане на складах хранится 74 тысячи тонн сахара.

Есть квота на импорт продукта из России в 28,5 тысячи тонн. Таким образом, общие запасы сахара достигают 102,5 тысячи тонн.

При учете, что годовая потребность населения составляет 145,7 тысячи тонн, дефицита сахара не ожидается. Чтобы дождаться нового урожая сахарной свеклы, хватит даже половины от общего объема запасов.

Кто определяет цены на сахар?

Стоимость сахара определяется на торговой бирже и зависит от цен в России, основного производителя и поставщика этого продукта на рынки стран ЕАЭС. На сегодня оптово-отпускная цена на свекловичный сахар-песок заводов ОАО «Каинды-Кант» и ОАО «Кошой» составляет 72 сома за килограмм.

По данным Службы антимонопольного регулирования, по сравнению с маем 2023-го в Кыргызстане сахар подешевел на 6,3 сома. Не исключено сезонное повышение цен до 10 процентов. Такой скачок происходит ежегодно в разгар консервации и заготовок.

В нашей республике дороже всего сахар обходится жителям Баткенской области — 84,9 сома за килограмм. Самый дешевый в Нарынской области — 75,5 сома за килограмм.

Напомним, Минводхоз как отраслевой регулятор сегодня рассматривает вопрос временного запрета на вывоз из Кыргызстана белого сахара за пределы таможенной территории ЕАЭС до начала нового урожая.

«В связи с запретом экспорта со стороны России и Казахстана есть риски вымывания сахара из КР в третьи государства. Служба считает, что целесообразно ввести запрет на экспорт сахара из нашей страны. Такое предложение мы направили в Министерство экономики», — прокомментировали введение запрета в Службе антимонопольного регулирования.

В начале мая Россия ввела запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы до 31 августа 2024 года. Следом так же поступил и Казахстан.