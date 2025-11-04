10:18
Общество

В помощь фермеру. В пунктах приема сахарной свеклы внедрена электронная очередь

В пунктах приема сахарной свеклы запустили систему электронной очереди. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что теперь фермеры могут заранее выбрать удобный день и время, чтобы сдать урожай без очередей и ожидания. Новая система значительно упрощает процесс и экономит время и расходы аграриев. А цены на сахар останутся стабильными — дефицита на рынке не ожидается.

В ведомстве также проинформировали о том, что уборка урожая по стране завершена на 60–70 процентов.
