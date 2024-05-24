Госпошлина за оформление недвижимости выросла в 10 раз. Если платить наличными

Постановлением кабинета министров Кыргызстана от 15 мая 2024 года № 247 внесены изменения в постановление правительства КР «Об утверждении ставок государственной пошлины». Об этом сообщается на портале правовой информации «Токтом».

За удостоверение договоров, предметом которых является переход права собственности на недвижимое имущество, при осуществлении безналичных расчетов госпошлина взимается в прежнем размере.

При наличном расчете ставка госпошлины увеличена в 10 раз.

Ставки при оплате наличными составят:

10 тысяч сомов — если стороной сделки являются дети, родители, супруги, братья, сестры, бабушка, дедушка, внуки;

20 тысяч сомов — если сторонами сделки являются иные физические лица;

50 тысяч сомов — если одной из сторон сделки является юридическое лицо.

Отмечается, что решение принято для обеспечения оптимального соотношения уровня наличных и безналичных расчетов в стране и прозрачности денежного обращения.

Установлены и ставки государственной пошлины, подлежащей уплате за осуществление сделок, совершаемых с правами на недвижимое имущество, земельные участки, подлежащих государственной регистрации и не требующих нотариального удостоверения.

ОАО «Айыл Банк», «РСК Банк» и «Керемет Банк» рекомендовано установить комиссию за обслуживание эскроу-счета в размере 0,02 процента от суммы сделки. Национальному банку рекомендовали установить комиссию за обслуживание эскроу-счета в размере 0,02 процента от суммы сделки для коммерческих банков.

Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.