В Кыргызстане больше всего кредитов в торговле и потребительском секторе

Совокупный кредитный портфель финансового сектора на конец первого квартала 2024 года превысил 306 миллиардов сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

При этом более 85 процентов его объема приходилось на долю банковского кредитования.

В структуре кредитного портфеля финансового сектора отмечается высокая концентрация кредитов в сфере торговли (26 процентов общего объема) и потребительского кредитования (25,3 процента).

Еще 16,4 процента займов приходятся на сельское хозяйство и 10,5 процента — на ипотеку.

В Нацстаткоме отмечают, что в январе – марте 2024 года доходы организаций финансового сектора превысили 33 миллиарда сомов. По сравнению с первым кварталом прошлого года они выросли на 11 процентов. В основном рост был связан с увеличением доходов коммерческих банков и микрокредитных организаций.

Доля рентабельных организаций финансового сектора в январе – марте 2024 года составила около 62 процента от их общего числа, а убытки получили 15,5 процента организаций.

Всего в первом квартале 2024 года в финансовом секторе экономики осуществляли деятельность 606 организаций, в том числе Национальный банк, 23 коммерческих банка, 340 ломбардов, 136 микрокредитных организаций, 89 кредитных союзов, 16 страховых компаний и 1 специализированная финансово-кредитная организация.