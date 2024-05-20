Кыргызстан начал поставлять баранину в Иран

Первая партия почти в 10 тонн охлажденной баранины отгружена в Иран убойным предприятием ОсОО «Торо». Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Экспорт охлажденной баранины из Кыргызской Республики в Исламскую Республику Иран является важным шагом для развития торговых отношений между двумя странами. С учетом растущего спроса на качественное мясо в Иране такая инициатива может стать выгодной не только для производителей мяса в КР, но и для экономики государства в целом», — отмечается в сообщении.

В отношении отгруженной продукции проведены ветеринарно-санитарные, контрольно-надзорные мероприятия, а также осуществлен лабораторный контроль на показатели качества и безопасности.

ОсОО намерено поставлять от 12 до 24 тонн баранины еженедельно, всего 1 тысячу тонн.

На сегодня Кыргызстан экспортирует мясо в Россию, Иран, ОАЭ и Кувейт.