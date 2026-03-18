Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо

В Кыргызстане запустят пилотный проект по развитию кластера в Чуйской области и Бишкеке, чтобы увеличить производство и стабилизировать цены на мясо. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков.

Фото кабмина

По его словам, проект предусматривает промышленный откорм крупного рогатого скота и станет частью мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты питания.

В рамках инициативы в течение 2026 года участники мясного кластера получат государственную поддержку в виде льготных кредитов с низкой процентной ставкой. Финансирование будет предоставляться через государственные банки — ОАО «АБанк» и ОАО «Элдик Банк».

Льготное кредитование будет доступно фермерам и агропредпринимателям, участвующим в проекте в Чуйской области и Бишкеке.

Помимо этого власти продолжают реализовывать меры по замедлению роста цен на продукты питания и поддержке населения. В частности, во всех регионах страны по выходным проводятся продовольственные ярмарки, направленные на обеспечение доступности продуктов для социально уязвимых слоев населения и поддержку отечественных производителей.

Отмечается, что проект мясного кластера рассматривается как один из ключевых инструментов стабилизации внутреннего продовольственного рынка.