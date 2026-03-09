Мясные кластеры. Фермерам предоставят льготные кредиты под 3 процента

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности запустило пилотный проект по развитию мясных кластеров в Чуйской области и городе Бишкеке.

Проект охватывает полный производственный цикл: от откорма скота до переработки и реализации продукции. Фермерам будут предоставляться льготные кредиты под 3 процента годовых сроком до 60 месяцев (с льготным периодом до 12 месяцев).

Общий объем финансирования составляет 1,5 миллиарда сомов. Проект реализуется через ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк».