11:05
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Экономика

Мясные кластеры. Фермерам предоставят льготные кредиты под 3 процента

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности запустило пилотный проект по развитию мясных кластеров в Чуйской области и городе Бишкеке.

Проект охватывает полный производственный цикл: от откорма скота до переработки и реализации продукции. Фермерам будут предоставляться льготные кредиты под 3 процента годовых сроком до 60 месяцев (с льготным периодом до 12 месяцев).

Общий объем финансирования составляет 1,5 миллиарда сомов. Проект реализуется через ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365043/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов
ЕЭК ввела льготу на ввоз мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС
Цена климата: почему глобальное потепление бьет по кошельку кыргызстанцев
В КР предлагают создать сеть современных складов для хранения овощей и фруктов
Климатический агропроект на $4,5 миллиона запустили в Кыргызстане
В Бишкеке проверили цены на мясо: на рынках прошли рейды
С 15 февраля фермеры смогут получать льготные кредиты онлайн
В Кыргызстане продлили временное госрегулирование цен на говядину и баранину
Данияр Амангельдиев: Фермеры должны страховать свои земли и урожай
В кабмине призывают фермеров использовать карбоминт для высокого урожая
Популярные новости
Блокировка Ормузского пролива. В&nbsp;КНР приказали приостановить экспорт бензина Блокировка Ормузского пролива. В КНР приказали приостановить экспорт бензина
Тенге заметно вырос, рубль и&nbsp;доллар обновили минимумы месяца. Курс на&nbsp;6&nbsp;марта Тенге заметно вырос, рубль и доллар обновили минимумы месяца. Курс на 6 марта
Иран ввел временный запрет на&nbsp;экспорт всех продуктов питания: Душанбе обеспокоен Иран ввел временный запрет на экспорт всех продуктов питания: Душанбе обеспокоен
Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с&nbsp;начала 2026 года Золотые мерные слитки. Какую прибыль они принесли владельцам с начала 2026 года
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
11:02
Министры иностранных дел стран ОТГ встретились с президентом Турции Эрдоганом Министры иностранных дел стран ОТГ встретились с презид...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 марта
11:00
Минкультуры введет госзаказ для региональных газет из-за их кризиса
10:59
Помилованного Даниэля Ажиева отправили в СИЗО Бишкека на два месяца
10:56
Женщины Кыргызстана в цифрах: больше половины населения живут дольше мужчин