Ветслужба Кыргызстана гарантирует безопасность мяса на рынках

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов напоминает, что мясо, реализуемое на официальных рынках и в торговых точках страны, является безопасным.

В ведомстве подчеркивают, что в республике успешно функционирует система идентификации и отслеживания животных. Весь крупный рогатый скот, свиньи и лошади в обязательном порядке проходят регистрацию: им устанавливаются ушные бирки или подкожные чипы. Все данные о владельце, месте содержания, проведенных вакцинациях и диагностических исследованиях вносятся в единую электронную базу.

Фото Служба ветеринарии. Путь мясной продукции через систему СИОЖ

Процесс контроля исключает попадание больного скота на прилавки. Перед убоем частный ветеринар проводит клинический осмотр и проверяет историю прививок, выдавая электронное свидетельство формы № 1а с QR-кодом. Только с этим документом животное может быть доставлено на специализированный убойный пункт, где специалисты повторно проверяют его состояние и температуру. После убоя мясо проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, получает прямоугольное клеймо первичного осмотра и новое электронное свидетельство формы № 2.

Дополнительный фильтр безопасности мясо проходит непосредственно на рынках. В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы специалисты проводят финальную проверку, после чего на туши ставится овальное клеймо и выдается протокол испытаний с QR-кодом. Этот документ является главной гарантией безопасности для потребителя.

Ветеринарная служба призывает граждан быть бдительными и покупать мясо только в официальных местах торговли. Покупатель имеет полное право потребовать у продавца протокол испытаний и самостоятельно отсканировать QR-код смартфоном, чтобы узнать дату и место убоя, а также результаты анализов.

При этом специалисты предупреждают, что покупка мяса в неустановленных местах или «с рук» в сельской местности, минуя систему идентификации и отслеживания животных, может представлять серьезную опасность для здоровья.