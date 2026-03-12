11:42
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

Ветслужба Кыргызстана гарантирует безопасность мяса на рынках

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов напоминает, что мясо, реализуемое на официальных рынках и в торговых точках страны, является безопасным.

В ведомстве подчеркивают, что в республике успешно функционирует система идентификации и отслеживания животных. Весь крупный рогатый скот, свиньи и лошади в обязательном порядке проходят регистрацию: им устанавливаются ушные бирки или подкожные чипы. Все данные о владельце, месте содержания, проведенных вакцинациях и диагностических исследованиях вносятся в единую электронную базу.

Служба ветеринарии
Фото Служба ветеринарии. Путь мясной продукции через систему СИОЖ

Процесс контроля исключает попадание больного скота на прилавки. Перед убоем частный ветеринар проводит клинический осмотр и проверяет историю прививок, выдавая электронное свидетельство формы № 1а с QR-кодом. Только с этим документом животное может быть доставлено на специализированный убойный пункт, где специалисты повторно проверяют его состояние и температуру. После убоя мясо проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, получает прямоугольное клеймо первичного осмотра и новое электронное свидетельство формы № 2.

Дополнительный фильтр безопасности мясо проходит непосредственно на рынках. В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы специалисты проводят финальную проверку, после чего на туши ставится овальное клеймо и выдается протокол испытаний с QR-кодом. Этот документ является главной гарантией безопасности для потребителя.

Ветеринарная служба призывает граждан быть бдительными и покупать мясо только в официальных местах торговли. Покупатель имеет полное право потребовать у продавца протокол испытаний и самостоятельно отсканировать QR-код смартфоном, чтобы узнать дату и место убоя, а также результаты анализов.

При этом специалисты предупреждают, что покупка мяса в неустановленных местах или «с рук» в сельской местности, минуя систему идентификации и отслеживания животных, может представлять серьезную опасность для здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365627/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
О новом проекте для стабилизации цен на мясо рассказали в Минводсельпроме
Мясные кластеры. Фермерам предоставят льготные кредиты под 3 процента
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов
ЕЭК ввела льготу на ввоз мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС
В Бишкеке проверили цены на мясо: на рынках прошли рейды
В Кыргызстане продлили временное госрегулирование цен на говядину и баранину
Сколько стоит мясо в Кыргызстане и соседних странах: данные Антимонополии
В парламенте обсуждают проблему высокой цены на мясо
Кабмин утвердил новые правила распределения тарифных квот на импорт мяса
Продавцы Орто-Сайского рынка просят урегулировать цены на мясо у оптовиков
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
12 марта, четверг
11:38
«Это уже не обрезка»: жители заметили спил стволов деревьев у здания МВД «Это уже не обрезка»: жители заметили спил стволов дере...
11:36
Государству возвращен участок в 1 тысячу квадратных метров в Чуйской области
11:34
Депутат выступила против сокращения сроков рассмотрения обращений граждан
11:29
На 1,5 миллиона сомов обманул баткенцев сотрудник авиакассы
11:28
Засеять сельхозкультурами более 1,2 миллиона гектаров планируют в Кыргызстане