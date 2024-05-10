Новую купюру ввел в оборот Нацбанк Кыргызстана

С 10 мая Национальный банк вводит в обращение новую банкноту номиналом 5 тысяч сомов. Об этом сообщили в его пресс-службе.

По ее данным, на банкноте образца 2023 года сохранены портрет выдающегося кыргызского актера и художника Суйменкула Чокморова на лицевой стороне и здание кинотеатра «Ала-Тоо» – на оборотной стороне банкноты. Основной цвет и размер банкноты также остались без изменений.

Банкнота номиналом 5 тысяч сомов содержит трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.

В Нацбанке напомнили, что все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории страны и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.

Основные защитные признаки банкноты: