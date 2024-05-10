Новую купюру ввел в оборот Нацбанк Кыргызстана

С 10 мая Национальный банк вводит в обращение новую банкноту номиналом 5 тысяч сомов. Об этом сообщили в его пресс-службе.
По ее данным, на банкноте образца 2023 года сохранены портрет выдающегося кыргызского актера и художника Суйменкула Чокморова на лицевой стороне и здание кинотеатра «Ала-Тоо» – на оборотной стороне банкноты. Основной цвет и размер банкноты также остались без изменений.
Банкнота номиналом 5 тысяч сомов содержит трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.
В Нацбанке напомнили, что все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории страны и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.
Основные защитные признаки банкноты:
- Водяной знак: многотоновый портрет и электротип в виде номинала.
- Защитная нить: прерывистая линия, на просвет становится сплошной, содержит цифры номинала и логотип Национального банка в виде ромба, при наклоне банкноты становятся видны мерцающий ромб и движущаяся полоса.
- Совмещающееся изображение: фрагменты изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют ромб.
- Рельефность изображений в области портрета, надписей, цифрового и буквенного номинала банкноты.
- Скрытое изображение: при наклоне банкноты появляется многоцветное изображение знака сома – С.
- Цветопеременная краска: при наклоне банкноты становятся видны объемные кольца, цвет орнамента меняется с золотистого на зеленый.
- Блестящая полоса (на оборотной стороне): в виде номинала банкноты и логотипа Национального банка.