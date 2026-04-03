Как обменять изношенные и поврежденные сомы, напомнили в Национальном банке

Изношенные и поврежденные купюры национальной валюты можно обменять через коммерческие банки и Национальный банк Кыргызстана. Об этом журналистам сообщила главный эксперт управления денежной наличности Нацбанка Кумушай Артыкова.

Банкноты изготовлены из хлопкового волокна, но в процессе обращения через два-три года они изнашиваются и подлежат замене, добавила она.

Если сомы повреждены, но при этом сохранено не менее 80 процентов площади купюры, то их можно обменять в коммерческих банках.

Если сохранность составляет от 50 до 80 процентов площади банкноты, то обмен осуществляется только в самом НБ КР и его региональных управлениях.

Изношенные иностранные банкноты можно обменять через коммерческие банки или обменные бюро, напомнил регулятор.