В США хотят ввести банкноту $250 и разместить на ней портрет Дональда Трампа. С идеей выступил член палаты представителей Джо Уилсон. Республиканец от Южной Каролины сообщил, что уже готовит соответствующий законопроект, а также приложил макет новой банкноты.

«С благодарностью сообщаю, что я готовлю законопроект, обязывающий Бюро гравировки и печати разработать дизайн купюры достоинством $250 с изображением Дональда Дж. Трампа», — написал он.

Отметим, действующее законодательство Соединенных Штатов запрещает использовать изображение живых людей на долларах. Тем не менее Джо Уилсон заявил, что хочет воздать должное действующему лидеру страны за его финансовую политику, контрастирующую с предыдущей администрацией.

По его словам, «байденинфляция разрушила экономику, заставив американские семьи носить с собой больше наличных, самая ценная купюра для самого ценного президента».