Новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов показал Национальный банк

В Кыргызстане с 15 февраля в обращение вводятся новые банкноты 20, 50 и 100 сомов образца 2023 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров.
По его словам, процесс происходит в рамках планового обновления банкнот национальной валюты. Первый этап был в мае прошлого года, когда в обращение ввели новые банкноты номиналом 200, 500 и 1 тысяча сомов.
«Основное направление в сюжетах новой серии банкнот национальной валюты — отражение историко-культурного наследия Кыргызстана — осталось без изменений. Сохранены портреты представителей искусства и культуры на лицевой стороне и достопримечательности республики — на оборотной стороне банкнот. Основной цвет и размер банкнот также остались без изменений», — рассказал Мелс Аттокуров.
Новые банкноты Кыргызстана содержат трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.
Банкноты пятой серии будут вводиться в обращение постепенно в рамках планового пополнения запасов банкнот по мере исчерпания запасов банкнот предыдущей серии. Все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории Кыргызстана и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.
Основные защитные признаки банкнот номиналами 20, 50 и 100 сомов образца 2023 года:
- водяной знак: многотоновый портрет и электротип в виде номинала;
- защитная нить: прерывистая линия, на просвет становится сплошной, содержит цифры номинала и логотип Национального банка в виде ромба, при наклоне банкноты становятся видны мерцающий ромб и движущаяся полоса;.
- совмещающееся изображение: фрагменты изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют ромб;
- рельефность изображений в области портрета, надписей, цифрового и буквенного номинала банкноты;
- скрытое изображение: при наклоне банкноты появляется многоцветное изображение знака сома — С;
- цветопеременная краска (только на банкноте номиналом 100 сомов): при наклоне банкноты становится видно движение двух колец, цвет орнамента меняется с золотистого на зеленый;
- блестящая полоса (на оборотной стороне): в виде номинала банкноты и логотипа Национального банка.