11:52
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Экономика

Новые банкноты номиналом 20, 50 и 100 сомов показал Национальный банк

В Кыргызстане с 15 февраля в обращение вводятся новые банкноты 20, 50 и 100 сомов образца 2023 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров.

По его словам, процесс происходит в рамках планового обновления банкнот национальной валюты. Первый этап был в мае прошлого года, когда в обращение ввели новые банкноты номиналом 200, 500 и 1 тысяча сомов.

«Основное направление в сюжетах новой серии банкнот национальной валюты — отражение историко-культурного наследия Кыргызстана — осталось без изменений. Сохранены портреты представителей искусства и культуры на лицевой стороне и достопримечательности республики — на оборотной стороне банкнот. Основной цвет и размер банкнот также остались без изменений», — рассказал Мелс Аттокуров.

Новые банкноты Кыргызстана содержат трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.

Банкноты пятой серии будут вводиться в обращение постепенно в рамках планового пополнения запасов банкнот по мере исчерпания запасов банкнот предыдущей серии. Все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории Кыргызстана и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.

Основные защитные признаки банкнот номиналами 20, 50 и 100 сомов образца 2023 года:

  • водяной знак: многотоновый портрет и электротип в виде номинала;
  • защитная нить: прерывистая линия, на просвет становится сплошной, содержит цифры номинала и логотип Национального банка в виде ромба, при наклоне банкноты становятся видны мерцающий ромб и движущаяся полоса;.
  • совмещающееся изображение: фрагменты изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют ромб;
  • рельефность изображений в области портрета, надписей, цифрового и буквенного номинала банкноты;
  • скрытое изображение: при наклоне банкноты появляется многоцветное изображение знака сома — С;
  • цветопеременная краска (только на банкноте номиналом 100 сомов): при наклоне банкноты становится видно движение двух колец, цвет орнамента меняется с золотистого на зеленый;
  • блестящая полоса (на оборотной стороне): в виде номинала банкноты и логотипа Национального банка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286777/
просмотров: 3110
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк пока не собирается выпускать купюру в 10 тысяч сомов
В Нацбанке рассказали, чем новые банкноты отличаются от старых
Нацбанк обсуждает снижение процентов по кредитам с микрофинансовыми компаниями
Чиновники Кыргызстана продолжают встречи с компанией Ротшильдов
Нацбанк Кыргызстана сохранит ставку в 13 процентов в ближайшие полгода
Нацбанк предупреждает: Кыргызско-Чешского банка в Кыргызстане нет
Кабмин хочет выкупить «Керемет Банк» у Национального банка
Нацбанк хочет выпустить две новые монеты. Объявлен конкурс эскизов
Новые сомовые купюры стали лауреатом конкурса «Банкнота года»
Мелс Аттокуров стал заместителем председателя Национального банка Кыргызстана
Популярные новости
Сотрудники ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; обратились к&nbsp;президенту Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту
На&nbsp;аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Решение принято. Землю в&nbsp;Кош-Коле трансформируют и&nbsp;отдадут под гольф-клуб Решение принято. Землю в Кош-Коле трансформируют и отдадут под гольф-клуб
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Как будет выглядеть объект Гольф-клуб на Иссык-Куле. Как будет выглядеть объект
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
15 февраля, четверг
11:49
Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в школах Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возм...
11:46
Нацбанк пока не собирается выпускать купюру в 10 тысяч сомов
11:27
В Нацбанке рассказали, чем новые банкноты отличаются от старых
11:20
Кемпир-абадское дело. Депутат заявил об издевательствах над задержанными
11:20
Задержан начальник подразделения УВД Ошской области. Вымогал деньги у американца