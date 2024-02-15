Нацбанк пока не собирается выпускать купюру в 10 тысяч сомов

В ближайшее время не планируется выпуск банкнот номиналом 10 тысяч сомов или других. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления денежной наличности Национального банка КР Медина Ашыралиева.

По ее словам, новые банкноты вводятся поэтапно в соответствии с планом. Изменять дизайн циркуляционных монет также пока не собираются.

«В ближайшее время ожидается введение новой банкноты номиналом 5 тысяч сомов», — рассказала Медина Ашыралиева.

Она также отметила, что стоимость изготовления монет не превышает номинал. При этом высокие номиналы имеют более улучшенный защитный комплекс, поэтому их выпуск стоит дороже.