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Экономика

В Нацбанке рассказали, чем новые банкноты отличаются от старых

Банкноты новой серии имеют обновленный дизайн и новый современный комплекс защитных элементов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления денежной наличности Национального банка КР Медина Ашыралиева.

По ее словам, особенностями новых банкнот является отсутствие белого поля. Одним из основных факторов изъятия банкнот и их дальнейшего уничтожения является наличие белого поля. Поэтому для увеличения жизненного цикла банкнот Национальный банк решил сделать поле водяного знака цветным. Кроме того, серийные номера расположены на оборотной стороне банкноты. Ранее они были на лицевой.

«Основные защитные элементы расположены на лицевой стороне банкноты. При этом обеспечена сбалансированная защита оборотной стороны. Новые банкноты также содержат специальные тактильные метки для незрячих и людей с ослабленным зрением. Эффективность использования этих элементов одобрена Кыргызским обществом слепых и глухих. Тактильные метки имеют свою конфигурацию», — рассказали Медина Ашыралиева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286780/
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