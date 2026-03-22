13:35
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Иран выпустил деньги крупнейшего номинала в истории страны — 10 миллионов риалов

Иран выпустил банкноту крупнейшего номинала в истории страны — 10 миллионов риалов. Об этом сообщает Financial Times.

Центробанк Ирана объяснил выпуск банкноты необходимостью «обеспечить доступ населения к наличным деньгам» на фоне растущей инфляции.

Валюта Ирана в очередной раз подскочила после решения США частично снять санкции с иранской нефти. Курс риала вырос на 6,7 процента до 1,559 миллиона за $1. Таким образом номинал новой банкноты соответствует примерно $7.

На новой розовой банкноте изображена мечеть Джаме IX века в Йезде, а на обороте — цитадель Бам, которой 2 тысячи 500 лет. Предыдущей банкнотой крупнейшего номинала в Иране была банкнота в 5 миллионов реалов, введенная в оборот в начале февраля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/366935/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. США и Израиль ударили по ядерному комплексу в Натанзе
Атака на Иран. Трамп заявил, что США могут свернуть военную операцию
Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранцами
Угроза мирового энергокризиса. Минфин США на месяц снял санкции с иранской нефти
Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
Атака на Иран. Тегеран подтвердил убийство еще одного чиновника
Игрока «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана и назвали предателем
Атака на Иран. Премьер Израиля пообещал больше не бомбить газовые объекты
Атака на Иран. В ходе эскалации убито более 40 высокопоставленных чиновников
Цена нефти Brent поднялась до $112 за баррель
Популярные новости
Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;марта Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на 18 марта
Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;марта Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на 19 марта
Железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан планируют запустить в&nbsp;2030 году Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
Около $2&nbsp;миллионов. Иран стал взимать плату за&nbsp;проход через Ормузский пролив Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
22 марта, воскресенье
13:28
Иран выпустил деньги крупнейшего номинала в истории страны — 10 миллионов риалов Иран выпустил деньги крупнейшего номинала в истории стр...
13:22
Смертельное ДТП в США. Обвиняемому Бекжану Бейшекееву грозит 28 лет тюрьмы
13:00
Память против новой застройки: чему Бишкек может научиться у Чикаго
12:54
Глава МИД Черногории посетит Кыргызстан с официальным визитом
12:39
Как музыка влияет на здоровье: клиника «Шарите» и оркестр проведут исследование