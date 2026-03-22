Иран выпустил банкноту крупнейшего номинала в истории страны — 10 миллионов риалов. Об этом сообщает Financial Times.

Центробанк Ирана объяснил выпуск банкноты необходимостью «обеспечить доступ населения к наличным деньгам» на фоне растущей инфляции.

Валюта Ирана в очередной раз подскочила после решения США частично снять санкции с иранской нефти. Курс риала вырос на 6,7 процента до 1,559 миллиона за $1. Таким образом номинал новой банкноты соответствует примерно $7.

На новой розовой банкноте изображена мечеть Джаме IX века в Йезде, а на обороте — цитадель Бам, которой 2 тысячи 500 лет. Предыдущей банкнотой крупнейшего номинала в Иране была банкнота в 5 миллионов реалов, введенная в оборот в начале февраля.