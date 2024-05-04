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Экономика

Никого нельзя лишать преимуществ развития из-за получения финансирования — АБР

«Никто не должен быть лишен преимуществ развития из-за препятствий для получения финансирования», — заявил сегодня президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава на открытии заседания Совета управляющих АБР.

По его словам, сейчас население Азиатско-Тихоокеанского региона сталкивается с проблемами, которые требуют пристального внимания и координации. Последствия изменения климата не ослабевают, а риски конфликтов и кризисов могут быстро подорвать средства к существованию людей.

Масацугу Асакава отметил, что нельзя игнорировать угрозы, связанные с изменением климата. «Таяние ледников вызывает огромные разрушения ниже по течению. А рабочие, от полей до фабрик, особенно женщины, сильно страдают от теплового стресса. Будущее зависит от того, как мы поддержим людей, отрасли и экосистемы, пострадавшие от жары», — считает он.

Глава АБР подчеркнул, что глобальная торговля и цепочки поставок уязвимы перед потрясениями. Но ответом на это не могут быть протекционизм и сегментация.

Свободная торговля и свободное движение капитала приносили пользу нашему региону на протяжении десятилетий, и это должно стать шагом вперед.

Масацугу Асакава 

Он призвал искать варианты углубления регионального сотрудничества, чтобы повысить устойчивость цепочек поставок, продвигать трансграничную торговлю, стимулировать инвестиции частного сектора и укреплять финансовое и налоговое партнерство. Кроме того, важным также назван поиск способов декарбонизации глобальных цепочек поставок.

«Наш мост в будущее не может оставить позади тех, кто в этом больше всего нуждается. Беднейшие и наиболее уязвимые группы населения, в том числе в малых островных развивающихся государствах, сталкиваются с тяжелейшим бременем изменения климата, экономических потрясений и конфликтов. Наше финансирование должно продолжать включать ресурсы на льготных условиях, гранты. Азиатский фонд развития сыграл решающую роль в этом. Мы сможем предоставить до $5 миллиардов для удовлетворения этих потребностей», — заключил глава АБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293209/
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