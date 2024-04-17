МВФ прогнозирует рост экономики Кыргызстана на 4,4 процента в 2024 году

Международный валютный фонд немного улучшил прогноз по росту экономики Кыргызстана в 2024-м. Об этом говорится в новом обзоре МВФ.

Ожидается, что ВВП республики вырастет по итогам года на 4,4 процента. В октябре 2023-го ожидания были чуть меньше — 4,3 процента. В 2025-м рост замедлится до 4,2 процента.

Прогноз по инфляции также улучшен. Если в октябре прошлого года МВФ считал, что она составит в 2024 году 8,6 процента, то сейчас прогноз — 6,7 процента. В 2025 году инфляция будет еще чуть ниже — 6,6 процента.

Ранее свои прогнозы по росту ВВП Кыргызстана в 2024 году сделали и другие финансовые институты: