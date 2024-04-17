11:42
USD 89.11
EUR 94.62
RUB 0.95
Экономика

МВФ прогнозирует рост экономики Кыргызстана на 4,4 процента в 2024 году

Международный валютный фонд немного улучшил прогноз по росту экономики Кыргызстана в 2024-м. Об этом говорится в новом обзоре МВФ.

Ожидается, что ВВП республики вырастет по итогам года на 4,4 процента. В октябре 2023-го ожидания были чуть меньше — 4,3 процента. В 2025-м рост замедлится до 4,2 процента.

Прогноз по инфляции также улучшен. Если в октябре прошлого года МВФ считал, что она составит в 2024 году 8,6 процента, то сейчас прогноз — 6,7 процента. В 2025 году инфляция будет еще чуть ниже — 6,6 процента.

Ранее свои прогнозы по росту ВВП Кыргызстана в 2024 году сделали и другие финансовые институты:
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291732/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
Структура внешней торговли Кыргызстана претерпела значительные изменения — МВФ
МВФ: Устойчивая инфляция в Кыргызстане контрастирует с региональными тенденциями
Что рекомендует МВФ для устойчивости экономики Кыргызстана
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Кыргызстана в 2023 году
Зеленая экономика, климат, энергетика. Что еще обсудил президент с главой МВФ
Глава ООН: Глобальная финансовая система устарела и требует реформ
МВФ прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2023 году на уровне 3,5 процента
Стало известно имя претендента на пост советника исполнительного директора МВФ
Толкунбек Абдыгулов освобожден от должности советника главы МВФ от Кыргызстана
МВФ: Экономика Кыргызстана показала устойчивость к последствиям войны в Украине
Популярные новости
О&nbsp;рисках для экономики Кыргызстана и&nbsp;росте ВВП рассказал Всемирный банк О рисках для экономики Кыргызстана и росте ВВП рассказал Всемирный банк
Цифра дня.&nbsp;34&nbsp;тысячи раз скачали приложение Налоговой службы Цифра дня. 34 тысячи раз скачали приложение Налоговой службы
Садыр Жапаров назвал крупных налогоплательщиков Садыр Жапаров назвал крупных налогоплательщиков
Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики в&nbsp;Центральной Азии Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики в Центральной Азии
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
17 апреля, среда
11:21
В «Бессмертном полку» примут участие военнослужащие Бишкекского гарнизона В «Бессмертном полку» примут участие военнослужащие Биш...
11:01
Много ДТП. В Бишкеке милиция начала проверять водителей общественного транспорта
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
10:49
Актеры Чуйского театра отправятся на гастроли в Ошскую и Джалал-Абадскую области
10:47
В Кыргызстане за сутки подешевела почти вся валюта