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Экономика

Цифра дня. 872 тысячи литров ГСМ изъяли налоговики в 2023 году

В 2023 году во время рейдов изъято более 872 тысяч литров горюче-смазочных материалов без соответствующих документов. Такие данные приводит Налоговая служба.

По выявленным нарушениям при реализации неучтенных ГСМ наложены административные штрафы на 2 миллиона 939 тысяч сомов.

«Согласно законодательству Кыргызстана, розничная реализация ГСМ осуществляется на автозаправочной станции с применением автоматизированной системы управления и контрольно-кассовой машины. Используются также контрольные пломбы и электронная товарно-транспортная накладная для контроля оборота нефти и нефтепродуктов. За нарушение законодательства предусмотрены административные штрафы», — напомнили в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290906/
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