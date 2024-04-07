Цифра дня. 872 тысячи литров ГСМ изъяли налоговики в 2023 году

В 2023 году во время рейдов изъято более 872 тысяч литров горюче-смазочных материалов без соответствующих документов. Такие данные приводит Налоговая служба.

По выявленным нарушениям при реализации неучтенных ГСМ наложены административные штрафы на 2 миллиона 939 тысяч сомов.

«Согласно законодательству Кыргызстана, розничная реализация ГСМ осуществляется на автозаправочной станции с применением автоматизированной системы управления и контрольно-кассовой машины. Используются также контрольные пломбы и электронная товарно-транспортная накладная для контроля оборота нефти и нефтепродуктов. За нарушение законодательства предусмотрены административные штрафы», — напомнили в Налоговой службе.