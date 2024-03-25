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Экономика

Два кыргызстанских банка открывают корреспондентские счета в евро и долларах

«РСК Банк» в апреле выходит на внешний корреспондентский счет в евро, KICB — в долларах. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный сотрудник администрации президента на закрытом брифинге.

Названия банков-корреспондентов он называть не стал. Сказал лишь, что коммерческие банки в скором времени сами представят новых партнеров.

«Это концентрированные усилия государства. Они будут продолжены, чтобы дальше расширять сеть корреспондентских счетов и проверку проводить. Потому что де-факто мы уже под санкциями», — подчеркнул чиновник.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289803/
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