Пожар в здании с филиалом KICB: банк прокомментировал ситуацию

Все граждане, находящиеся в здании во время возгорания, были эвакуированы. Об этом в банке KICB сообщили 24.kg.

KICB строго соблюдает требования пожарной безопасности, и все клиенты, равно как и денежные средства клиентов, находятся в безопасности.

Первый этаж, где расположен филиал, зона обслуживания клиентов не были подвержены пожару. Проводится проверка причины возгорания. Отмечается, что здание не принадлежит KICB.

Банк приносит извинения за причиненные неудобства.

Напомним, сегодня на улице Абдрахманова в 12.39 произошло возгорание на 2-м этаже в здании, где расположен филиал KICB. На месте пожар тушили два подразделения пожарной службы.

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