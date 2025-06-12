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Экономика

С начала года чистая прибыль банков Кыргызстана превысила 8,8 миллиарда сомов

С начала года чистая прибыль банков Кыргызстана превысила 8,8 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Отмечается, что в указанный период суммарные активы банков увеличились на 14 процентов и составляют 930,1 миллиарда сомов. На конец 2024 года они были зафиксированы на отметке 815,7 миллиарда сомов.

Кредитный портфель вырос до 393,8 миллиарда сомов (на15,6 процента).

В НБ КР информируют, что депозитная база клиентов увеличилась на 16,1 процента и составляет 687,9 миллиарда сомов.

При этом уровень долларизации кредитов снизился до 19 процентов(-1,1 процентных пункта с начала года). Доля валютных депозитов сократилась на 5,1 процентных пункта.

Как уточняет регулятор, в КР работает 21 коммерческий банк и 304 филиала. Из них пять предоставляют услуги по исламским принципам финансирования в национальной и/или иностранной валюте.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332455/
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