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Экономика

Банки Казахстана начнут передавать государству все данные о счетах граждан

Казахстанские банки, почтовый оператор «Казпочта», а также филиалы банков-нерезидентов и АО «Банк развития Казахстана» теперь будут отправлять отчеты с информацией о владельцах счетов Национальному банку. Об этом говорится в постановлении регулятора, опубликованном на портале нормативно-правовых актов республики.

Документ вступает в силу сегодня.

Финансовые организации должны будут предоставлять четыре вида отчетов: о владельце банковского счета (вклада), о договоре банковского счета (вклада), о банковском счете и об операциях по счету. Последний будет передаваться ежемесячно, остальные — в течение 10 дней после получения или изменения данных о владельце счета, договоре или самом счете.

В отчете о владельце счета будут указываться в том числе год рождения, пол, гражданство и индивидуальный идентификационный номер (ИИН). ИИН физлица или ИП будет представлен в виде деперсонализированного идентификационного номера (ДИН). Формировать его будут банки и почтовый оператор с помощью собственных электронных алгоритмов. Нацбанк установил к ДИН три требования:

  • при его составлении не должны быть задействованы легко вычисляемые алгоритмы, которые позволят сторонним людям преобразовать ДИН в ИИН;
  • не должны использоваться алгоритмы, которые сформируют ДИН, явно содержащий ИИН;
  • длина ДИН должна составлять от 15 до 64 знаков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334763/
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