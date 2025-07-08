В центре Бишкека горит здание банка

В Бишкеке на улице Абдрахманова загорелся второй этаж здания, в котором расположен банк.

На месте работают два пожарных расчета. Журналисты 24.kg, оказавшиеся на месте происшествия, сняли видео пожара.

Чтобы добраться до эпицентра возгорания и потушить пламя, спасатели МЧС выбили окна второго этажа.

Пострадавших нет, многие сотрудники банка в момент возгорания вышли на обед. По их словам, неизвестно из-за чего начался пожар.

По данным МЧС, пожар начался в 12.39. Для тушения пожара привлекли 2 подразделения пожарной службы №3 Свердловского района, 1 подразделение из Октябрьского района (пожарная часть №5), а также штаб. Дополнительно в 13.00 привлекли один автомобиль Центра управления в кризисных ситуациях МЧС КР, с двумя офицерами и одним дроном.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.