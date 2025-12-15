14:14
Агент 024

Бишкекчане жалуются на завышенные счета за газ

В редакцию 24.kg обратились жители Бишкека. Им выставляют счета за газ с завышенными суммами, хотя счетчик показывает совершенно иное количество кубометров.

«Нам прислали квитанцию за ноябрь на сумму почти 6 тысяч сомов, хотя мы пользовались только плитой. Откуда такая сумма?» — недоумевает горожанка.

Другая рассказала, что вообще не пользуется газом, а квитанция всегда приходила с нулевым счетом. За ноябрь пришла сумма 4 тысячи сомов.

В справочной ОсОО «Газпром Кыргызстан» разъяснили, что в ноябре был сбой в системе начисления, и некторым абонентам пришли не соответствующие показаниям суммы. Для перерасчета пользователям необходимо обратиться в кол-центр по номерам: 4444, +996312530033 или писать на WhatsApp по номеру 0701680707.

