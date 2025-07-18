Банки России из списка системно значимых не исключают поиск финансовой помощи

Три системно значимых российских банка рассматривали возможность того, что им может потребоваться вливание капитала в течение года. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

В статье указывается, что российские банки начали обсуждать возможность рекапитализации, поскольку оценка качества их кредитного портфеля значительно хуже, чем показывают официальные данные.

По информации источников, как минимум три кредитные организации, которые Банк России признал системно значимыми, допустили, что в течение следующих 12 месяцев им может понадобиться вливание капитала.

Представители банков обсудили, смогут ли обратиться к регулятору за финансовой помощью, если таковая потребуется.

Объем заявок от российских банков будет зависеть от роста числа проблемных кредитов в следующем году. Тем не менее собеседники агентства отмечают, что обсуждения становятся все более актуальными в банковской отрасли.

Об опасениях банковского кризиса в условиях высоких ставок агентство Bloomberg сообщало и прежде. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина тогда указала, что опасения по поводу банковского кризиса в России не имеют оснований.

«Как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения абсолютно необоснованны. Да, у нас банковская система хорошо капитализирована. Несмотря на то, что этот капитал неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой — это 8 триллионов рублей», — говорила она.

Согласно официальным отчетам, российская банковская система находится в относительно хорошем состоянии: прибыль остается стабильной даже на фоне роста объема так называемых неработающих кредитов (non-performing loans) при ключевой ставке на уровне почти рекордных 20 процентов, указывает Bloomberg.

В обзоре финансовой стабильности, который Банк России представил в мае, говорится, что доля необеспеченных потребительских кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней, достигла в апреле 10,5 процента от портфеля (+2,8 процентных пункта за год).

Напоминается, что Банк России в прошлом уже прибегал к программам финансовой поддержки и другим механизмам рекапитализации банков. Так, в 2017 году регулятор был вынужден взять на финансовое оздоровление три крупные частные банковские группы: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Через созданный Фонд консолидации банковского сектора регулятор внес в капиталы кредитных организаций свыше 2 триллионов рублей, получив контроль над ними. Среди причин санации всех трех банков называлась их излишняя нагрузка по спасению других кредитных организаций: и «Открытие», и Бинбанк, и Промсвязьбанк после кризиса 2014 года стали санаторами более мелких игроков.

Глава Сбербанка Герман Греф допускал, что 2026 год будет «не самым простым» для российских банков, в том числе из-за снижения прибыли. Однако, по его мнению, сейчас банки находятся «в неплохой форме» и нет никаких сигналов, что наступит банковский кризис. Греф отмечал, что банки активно наращивают капитал, готовясь к «не очень простым временам».