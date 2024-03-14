Мэрия Бишкека сэкономила 453 миллиона сомов благодаря переводу автобусов на газ

Благодаря решению о применении газовых автобусов вместо дизельных мэрия Бишкека сэкономила более 453 миллионов сомов за неполный 2023 год. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, еще в ноябре 2022-го для улучшения экологической ситуации в столице утверждена программа кабинета министров по развитию рынка газомоторного топлива — компримированного природного газа в КР до 2026 года. Для начала решено перевести весь муниципальный общественный транспорт на газ.

«Газпром Кыргызстан» принял обязательство по созданию необходимой инфраструктуры. В муниципалитете сказали, что они хотят закупить 1 тысячу автобусов, и спрашивали у нас, сможем ли мы обеспечить заправку. К моменту поставки транспорта мы готовили наши сети и заправки. На сегодня по Бишкеку и Чуйской области работает восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Мэрия столицы в свою очередь в прошлом году поставила на линию 700 газовых автобусов, общий объем потребления которых составил 7,4 миллиона кубометров», — сказал Арзымат Алдаяров.

Благодаря этому решению расходы муниципалитета на топливо сократились в три раза.

Более того, данные показывают, что потребление газа в качестве топлива за девять лет выросло в 16 (!) раз. Если в 2014-м показатель составлял 3,7 миллиона кубометров, то прогноз на 2024 год — 60 миллионов кубометров газа. Этот вид топлива с каждым годом становится все популярнее у автовладельцев.