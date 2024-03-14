ТЭЦ Бишкека могут полностью перевести на природный газ уже в 2025 году

«ТЭЦ Бишкека готова к переводу на природный газ, особых инвестиций для этого не потребуется», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, сейчас ведется работа по подготовке транзитных мощностей и изучению возможностей поставки необходимого объема газа.

Что касается инвестиций, то работа уже проделана. Повышение надежности магистральных газопроводов, ремонт газораспределительных станций делались в том числе для того, чтобы стал возможным перевод ТЭЦ столицы на газ.

«Сейчас мы работаем с соседними странами. В прошлом году мы совместно с ТЭЦ Бишкека проводили эксперимент. Летом несколько котлов работали полностью на газе. Никаких проблем нет, проектную нагрузку котлы несут. Сейчас рассматривается полный перевод столичной ТЭЦ на газ. Это амбициозный проект, который хочет реализовать кабинет министров. Если это будет, то не раньше начала 2025 года. Сейчас мы уже начали подготовительную работу. Планируется, что летом будут подписаны соответствующие соглашения и контракты. Но мы должны понимать, что транзитные мощности соседних государств не безграничны. Если мы берем на себя обязательство перевести ТЭЦ Бишкека на газ, то компания, которой принадлежит объект, должна эти объемы взять и оплатить. Ведь «Газпром» будет платить транзитным странам за резервирование объемов газа в магистральных газопроводах», — сказал Арзымат Алдаяров.

Отметим, что на сегодня годовой объем потребления природного газа ТЭЦ столицы составляет около 90 миллионов кубометров. После полного перевода объекта на этот вид топлива планируется, что показатель вырастет до 560 миллионов кубометров в год.