У Службы регулирования и надзора за финансовым рынком сменился председатель

Марат Пирназаров освобожден от должности председателя Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Марат Пирназаров был назначен на эту должность в мае 2023 года.

На его место назначен Кайрат Маматов.

Кайрат Маматов родился 26 февраля 1982 года. Имеет высшее экономическое образование.

В 2006-2012 годах работал преподавателем по экономике на кафедре общественного здравоохранения и здравоохранения (ОЗиЗ) в Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА).

2007-2008 годы: помощник депутата Жогорку Кенеша КР на общественных началах.

2011-2012 годы: член Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Бишкеке.

2012-2021 годы: председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

С 2018-го: член рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства КР.

2021 год: избран членом Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) КР по квоте парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Входил в состав совета директоров ОАО «РСК Банк» (до августа 2021 года) и возглавлял совет директоров ОАО «Айыл Банк».

Награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики за вклад в развитие избирательной системы.