У Службы регулирования и надзора за финансовым рынком сменился председатель

Марат Пирназаров освобожден от должности председателя Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Марат Пирназаров был назначен на эту должность в мае 2023 года.

На его место назначен Кайрат Маматов.

Кайрат Маматов

Кайрат Маматов родился 26 февраля 1982 года. Имеет высшее экономическое образование.

В 2006-2012 годах работал преподавателем по экономике на кафедре общественного здравоохранения и здравоохранения (ОЗиЗ) в Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА).

2007-2008 годы: помощник депутата Жогорку Кенеша КР на общественных началах.

2011-2012 годы: член Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Бишкеке.

2012-2021 годы: председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

С 2018-го: член рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства КР.

2021 год: избран членом Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) КР по квоте парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Входил в состав совета директоров ОАО «РСК Банк» (до августа 2021 года) и возглавлял совет директоров ОАО «Айыл Банк».

Награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики за вклад в развитие избирательной системы.
Материалы по теме
В китайском Чэнду планируют открыть Торговый дом Кыргызстана
В Кабуле открыли Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане
В столице Азербайджана открыли Торговый дом Кыргызстана
Торговый дом Кыргызстана откроется в Кабуле
В Азербайджане открыли Торговый дом Кыргызстана
В Корее открыли торговый дом, где будут продавать продукцию из Кыргызстана
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Статуса высокогорных могут лишиться 34&nbsp;села. Кабмин предложил переходный период Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Долетят до&nbsp;Китая. Япония объявила о&nbsp;развертывании дальнобойных ракет Долетят до Китая. Япония объявила о развертывании дальнобойных ракет
Бизнес
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
Женское предпринимательство в&nbsp;Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
