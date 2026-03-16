18:12
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

В китайском Чэнду планируют открыть Торговый дом Кыргызстана

Торговый представитель при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана в Китае Жусубали Торомаматов встретился с заместителем директора Бюро коммерции города Чэнду Ли Юйпин. Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба Минэконома.

Главным итогом переговоров стала договоренность о создании в Чэнду «Торгового дома Кыргызской Республики» и «Кыргызско-Китайского центра торгово-экономического сотрудничества». Эти площадки обеспечат круглогодичную презентацию и продажу экологически чистой продукции из Кыргызстана. Также центры станут платформой для укрепления связей между предпринимателями двух стран.

Читайте по теме
Жусубали Торомаматов отдельно презентовал туристический потенциал республики. Он отметил, что прямое авиасообщение по маршруту Чэнду — Бишкек — Чэнду открывает новые перспективы для развития туризма.

Китай является одним из ключевых торговых партнеров Кыргызстана. В 2025 году товарооборот между странами продемонстрировал значительный рост, а открытие логистических центров в провинции Сычуань стало приоритетным направлением для продвижения отечественного экспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366183/
просмотров: 269
Версия для печати
16 марта, понедельник
18:09
В Кыргызстане заболеваемость ОРВИ и гриппом еще немного снизилась В Кыргызстане заболеваемость ОРВИ и гриппом еще немного...
18:06
Глава Налоговой службы встретился с предпринимателями Баткенской области
18:00
Бишкекчанин просит у городских служб выяснить причину гибели птиц в центре
17:55
«НУРАЙЫМ» вместо госномера: водителя в Бишкеке оштрафовали на 55 тысяч сомов
17:50
Кыргызстан рассматривает запуск платежного шлюза BRICS Pay