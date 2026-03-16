В китайском Чэнду планируют открыть Торговый дом Кыргызстана

Торговый представитель при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана в Китае Жусубали Торомаматов встретился с заместителем директора Бюро коммерции города Чэнду Ли Юйпин. Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба Минэконома.
Главным итогом переговоров стала договоренность о создании в Чэнду «Торгового дома Кыргызской Республики» и «Кыргызско-Китайского центра торгово-экономического сотрудничества». Эти площадки обеспечат круглогодичную презентацию и продажу экологически чистой продукции из Кыргызстана. Также центры станут платформой для укрепления связей между предпринимателями двух стран.
Жусубали Торомаматов отдельно презентовал туристический потенциал республики. Он отметил, что прямое авиасообщение по маршруту Чэнду — Бишкек — Чэнду открывает новые перспективы для развития туризма.
Китай является одним из ключевых торговых партнеров Кыргызстана. В 2025 году товарооборот между странами продемонстрировал значительный рост, а открытие логистических центров в провинции Сычуань стало приоритетным направлением для продвижения отечественного экспорта.