В китайском Чэнду планируют открыть Торговый дом Кыргызстана

Торговый представитель при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана в Китае Жусубали Торомаматов встретился с заместителем директора Бюро коммерции города Чэнду Ли Юйпин. Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба Минэконома.

Главным итогом переговоров стала договоренность о создании в Чэнду «Торгового дома Кыргызской Республики» и «Кыргызско-Китайского центра торгово-экономического сотрудничества». Эти площадки обеспечат круглогодичную презентацию и продажу экологически чистой продукции из Кыргызстана. Также центры станут платформой для укрепления связей между предпринимателями двух стран.

Фото пресс-службы Министерства экономики и коммерции КР.

Читайте по теме Минэкономики приглашает китайские компании переносить производство в Кыргызстан

Жусубали Торомаматов отдельно презентовал туристический потенциал республики. Он отметил, что прямое авиасообщение по маршруту Чэнду — Бишкек — Чэнду открывает новые перспективы для развития туризма.

Китай является одним из ключевых торговых партнеров Кыргызстана. В 2025 году товарооборот между странами продемонстрировал значительный рост, а открытие логистических центров в провинции Сычуань стало приоритетным направлением для продвижения отечественного экспорта.