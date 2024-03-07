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Экономика

Россия готова принимать паромы с большегрузами из Кыргызстана

«Порт в Астрахани готов принимать паромы с большегрузными авто, в том числе из Кыргызстана», — заявила сегодня консультант торгового представительства России в КР Светлана Антонова во время видеомоста «Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе».

По ее словам, сейчас активно развиваются альтернативные маршруты поставки грузов. И Кыргызстан тоже участвует в этом процессе. Один из таких маршрутов — через Узбекистан и Туркменистан по Каспийскому морю в российский порт «Астрахань».

«Я надеюсь на то, что туркменская сторона одобрит нормативно-правовые акты для использования этого маршрута. Узбекистан уже готов его использовать. Порт Астрахани также полностью завершил углубительные работы и готов принимать паромы с фурами, в том числе с кыргызстанскими. Надеюсь, кыргызстанские перевозчики будут активно использовать этот альтернативный коридор», — подчеркнула Светлана Антонова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288507/
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