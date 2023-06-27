16:06
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Экономика

Вниманию бизнеса. Минэконом приступил к разработке поправок в Налоговый кодекс

Министерством экономики и коммерции начата работа по формированию законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Приказом от 15 июня 2023 года образована межведомственная рабочая группа. 21 июня 2023 -го проведено первое заседание. Отмечается, что группа состоит из представителей компетентных государственных органов, налоговых консультантов и экспертов, представителей банковского сектора. Кроме того, в нее включены представители бизнеса.

В состав группы входят Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов), Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызстана, ОсОО «РСМ Аутсорсинг», Международный деловой совет, Палата налоговых консультантов, Ассоциация операторов связи, Торгово-промышленная палата КР, ассоциация JIA, Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана.

«Внесение изменений в Налоговый кодекс представляет собой непрерывный процесс, направленный на создание и поддержание баланса между интересами налогоплательщика и государства. Вместе с тем для систематизации вопросов внесения изменений в столь значимый как для налогоплательщиков, так и для государства нормативный правовой акт, согласно требованиям вновь вступившего в силу Налогового кодекса, изменения в него будут вноситься лишь один раз в год», — напомнили в Минэкономики и коммерции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/269052/
просмотров: 7734
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговый кодекс. Одна норма мешает среднему бизнесу перейти на единый налог
Бизнес обеспокоен запретом на внесение изменений в Налоговый кодекс Кыргызстана
Минэкономики: Никаких налогов на сверхприбыль банков не вводится
Налоговый кодекс. Какие изменения ждут кыргызстанский бизнес
Предприниматели, внимание! Поправки в Налоговый кодекс вынесены на обсуждение
Это банковская тайна. Конституционный суд просят проверить Налоговый кодекс
Поправки в налоговое законодательство. Часть норм начнет действовать раньше
Банковская тайна. При каких условиях Налоговая служба получит к ней доступ
В Кыргызстане для долевого строительства сделали послабления по налогу с продаж
Борьба с теневой экономикой. Садыр Жапаров подписал поправки в Налоговый кодекс
Популярные новости
Невеселый прогноз. В&nbsp;2024 году продолжится рост цен на&nbsp;все Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
Валютный прогноз&nbsp;&mdash; 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и&nbsp;тенге Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
С&nbsp;начала года курсы валюты в&nbsp;Кыргызстане остаются стабильными С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
7 января, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и пешеходных переходах Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах...
15:00
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg
13:00
Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
11:00
Как выжить на горном склоне: советы для начинающих лыжников
10:07
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
6 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: облачно