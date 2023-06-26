Ozon запускает продажи для жителей Кыргызстана

Маркетплейс Ozon открыл в Кыргызстане продажи миллионов товаров из России с доставкой в собственные пункты выдачи заказов, почтовые отделения «Кыргыз почтасы» и пункты выдачи Boxberry. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Покупатели из Кыргызстана уже могут оформить покупки товаров из России на Ozon. Им доступен почти весь ассортимент российского маркетплейса — 196 миллионов товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья.

Покупатели могут получить товары в пунктах выдачи заказов Ozon. Компания уже открыла два пункта в Бишкеке и планирует к концу года значительно расширить их сеть по всей стране. Кроме того, жители Кыргызстана могут забрать заказанные товары в более чем 800 отделениях «Кыргыз почтасы» и сети пунктов выдачи Boxberry в разных регионах страны. Для жителей Бишкека также доступна курьерская доставка посылок до двери. Сроки доставки товаров из России составляют от 10 до 20 дней.

«Популярность маркетплейсов растет как в России, так и в странах СНГ — клиенты ценят наш широкий ассортимент, удобный сервис и сроки доставки. Мы запускаем маркетплейс в Кыргызстане, чтобы жители страны оценили все преимущества онлайн-шоппинга на Ozon. Для этого мы продолжим укреплять инфраструктуру в стране, расширять географию пунктов выдачи заказов и обеспечивать покупателям лучший сервис», — прокомментировал директор по операциям и развитию в СНГ Алексей Сапон.

Ozon вышел на рынок Кыргызстана в декабре 2022 года. Компания открыла представительство в Бишкеке и запустила сортировочный центр для развития логистики.