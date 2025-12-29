11:06
Какой вы предприниматель? Тест

Предпринимателя хорошо видно по тому, как он действует в бизнесе: один выстраивает стратегию, другой опирается на цифры, третий доверяет интуиции, а кому-то важен четкий план. Перед вами легкий и немного шуточный тест: представьте знакомые бизнес-ситуации, выберите вариант, который вам ближе, и узнайте, какой вы предприниматель.

На маркетплейсе нет универсального сценария успеха. Каждый приходит со своими характером, опытом и подходом к работе. Ozon учитывает это разнообразие, предлагая инструменты и возможности для предпринимателей любого типа. Найдите свой формат партнерства с Ozon и развивайте бизнес так, как удобно именно вам.
