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Сюжет: Тесты ИА «24.kg»

Какой вы покупатель? Тест

Когда скидки встречаются с эмоциями, кто побеждает — разум, кошелек или настроение? Узнайте с Ozon!

Вы — тот, кто проверяет отзывы и сравнивает цены, или добавляете товар в корзину, как только увидите кнопку «купить»? Пора разобраться в вашем покупательском стиле! Пройдите короткий тест и узнайте, какой вы покупатель и как «Ozon Кыргызстан» может сделать шопинг удобнее именно для вас. 

Планируете ли вы покупки с чек-листом или просто гуляете по разделам ради вдохновения — неважно. «Ozon Кыргызстан» подстраивается под ваш стиль: 370 миллионов товаров, фильтры, подборки, бонусы и доставка быстрее, чем вы успеете передумать. Покупайте с комфортом в своем ритме на Ozon.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334352/
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