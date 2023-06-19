Деловые круги Кыргызстана и Туркменистана намерены активизировать сотрудничество. В Ашхабаде в Торгово-промышленной палате прошли переговоры предпринимателей двух стран, сообщили в Международном вещательном центре Туркменистана.

По его данным, по итогам подписано 36 меморандумов о сотрудничестве в различных направлениях совместной деятельности. Представители 57 компаний, занятые в сферах текстильной индустрии, производства стройматериалов, пищевой промышленности, информационных технологий, нефтехимии, транспорта и логистики, обсудили перспективы развития экономических отношений, увеличения экспортных возможностей государств и активизации сотрудничества между торгово-промышленными палатами Туркменистана и Кыргызстана.

Отмечен рост взаимной торговли, обозначена необходимость расширения товарной номенклатуры и форматов межгосударственных связей.