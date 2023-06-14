Россия и Кыргызстан создадут единый рынок электроэнергетики. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сегодня сообщил президент Союза промышленников и предпринимателей КР Данил Ибраев.

По его словам, должен появиться общий оператор по своповым торгам электроэнергии на день вперед. Проект должен способствовать усилению конкурентоспособности Кыргызстана в рамках генерации дешевой электроэнергии и в целом важен для получения электроэнергии в рамках развития предпринимательства.