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Экономика

Россия и Кыргызстан создадут единый рынок электроэнергетики

Россия и Кыргызстан создадут единый рынок электроэнергетики. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сегодня сообщил президент Союза промышленников и предпринимателей КР Данил Ибраев.

По его словам, должен появиться общий оператор по своповым торгам электроэнергии на день вперед. Проект должен способствовать усилению конкурентоспособности Кыргызстана в рамках генерации дешевой электроэнергии и в целом важен для получения электроэнергии в рамках развития предпринимательства.

Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268126/
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