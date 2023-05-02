За три месяца от выпуска ценных бумаг в бюджет поступило 3,01 миллиарда сомов

В первом квартале текущего года в республиканский бюджет Кыргызстана от выпуска государственных ценных бумаг поступило 3,01 миллиарда сомов. Об этом сообщает Министерство финансов.

В том числе за счет размещения государственных казначейских векселей бюджет пополнился на 10,8 миллиона сомов. Больше всего средств казне принесли государственные казначейские облигации — 3 миллиарда сомов.

Напомним, продажа государственных ценных бумаг увеличивает внутренний долг страны. По итогам февраля 2023-го он составил $1 миллиард 104,53 миллиона (96 миллиардов 554,86 миллиона сомов). На обслуживание внутреннего долга с начала года ушло 2 миллиарда 941,2 миллиона сомов.