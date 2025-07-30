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Экономика

Регистрацию выпусков ценных бумаг и выдачу лицензии провел Госфиннадзор

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком произвела государственную регистрацию выпусков ценных бумаг, а также признала итоги выпусков.

По данным ведомства, также выданы лицензионно-разрешительные документы юридическим лицам, в том числе:

ЗАО «Грин Маденжилик Ятырым»;
ЗАО «Парс Энерджи Ятырым»;
ЗАО «Спортивный клуб Поинт Глобал»;
ОАО «ФК Азия».

Госфиннадзор проинформировал, что зарегистрирован четвертый выпуск простых именных акций ОАО «Кыргызалтын» при частной эмиссии.

В реестр аудиторских организаций, допущенных к аудиту субъектов публичного интереса и крупного предпринимательства, внесено ОсОО «Аудит-Консалтинг».

Лицензии получили:

  • ОсОО «Мотор экспресс» — на лизинговую деятельность;
  • ОсДО Ломбард «Ацлаха 18» — на ломбардную деятельность;
  • ОсОО «Облачные Инновации», ОсОО «Элементэкс», ОсОО «ИКС Эксчейндж» — на деятельность операторов обмена виртуальных активов;
  • ОсОО «ЗАФИРАН» — на брокерскую, дилерскую деятельность и доверительное управление инвестиционными активами.

Госфиннадзор также переоформил лицензию с ОсОО «МикроЛизинг» на ОсОО «МК Лизинг» для осуществления лизинговой деятельности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337944/
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