Семейный бюджет. Стоит ли делиться деньгами с супругами

Рано или поздно перед каждой парой возникает вопрос, как организовать совместный бюджет. Стоит ли объединять доходы, кто распоряжается семейными деньгами, как распределять бюджет.

Идеальной формулы семейного бюджета нет. Ведь наше отношение к деньгам — вещь индивидуальная.

Все деньги в один котел или каждому свое? Где золотая середина, которая не позволит семейной лодке разбиться о быт? Условно можно выделить три модели бюджета семьи: раздельный, общий и смешанный. Вместе с экономистами редакция 24.kg разобрала каждый из них.

Раздельный бюджет

Такой вид бюджета означает, что каждый зарабатывает и тратит на себя. Ни один из членов семьи не претендует на деньги другого. На общие покупки пара скидывается поровну.

Плюсы такой системы: каждый несет финансовую ответственность только за себя.

Ни один из членов семьи не зависит в финансовом плане. Сторонам не нужно отчитываться за какие-то личные покупки.

«Меня никогда не напрягало то, что я не знаю точного размера заработка мужа. Сколько у него свободных денег, я не знаю, да и не хочу. Считаю, что у каждого должна быть финансовая свобода, пусть даже небольшая. Иногда партнер может не понимать, зачем отдавать кучу денег за какие-то покупки. Когда тебе не надо за них отчитываться, становится спокойнее», — отмечает бишкекчанка Каныкей.

Есть и минусы: чем дольше семья вместе, тем больше в ней совместных трат. Делить их становится сложнее.

Возможны разногласия в вопросах общих трат. Такой тип бюджета едва ли подойдет паре, у которой большая разница в уровне доходов.

Смешанный бюджет

У пары есть общие финансы и личные. Экономисты считают, что это самая комфортная модель планирования семейного бюджета. Она позволит партнерам быть финансово независимыми друг от друга.

В копилку каждый из партнеров переводит сумму пропорционально заработку.

Эти деньги идут на заранее оговоренные расходы: аренду квартиры, продукты и развлечения. У партнеров сохраняется часть собственного дохода, а общий бюджет хранится на одном банковском счете.

«У нас в семье смешанный бюджет. Я зарабатываю больше жены, поэтому считаю несправедливым, чтобы она вкладывала в общую казну равную со мной сумму. Мы договорились, что каждый отдает половину своих доходов на совместные траты. Остальные деньги каждый тратит на свое усмотрение», — поделился опытом Бакыт.

При правильном подходе смешанный бюджет дает предсказуемые и прозрачные общие траты.

При этом оба супруга сохраняют финансовую независимость.

Из минусов можно назвать то, что нужно регулярно проводить ревизию доходов и расходов.

Привычный общий бюджет

При таком варианте нет «твоих» и «моих» денег. Все общее, как и ответственность за эффективное расходование средств. Неважно, кто и сколько зарабатывает и тратит.

Совместный бюджет строится на взаимном доверии, договоренностях, удобстве и, очень важно, планировании.

В противном случае возможны разногласия при принятии решения о покупках. Часто случаются и претензии, что кто-то слишком много тратит или мало зарабатывает, поэтому не может решать, куда тратить деньги. Один из партнеров теряет финансовую независимость. Кстати, могут возникать и сложности с подарками и сюрпризами друг для друга.

«У нас совместный бюджет. Это удобно, потому что ты точно знаешь, сколько денег в семье. Я точно знаю, сколько зарабатывает муж, он — сколько получаю я. Это позволяет лучше планировать крупные покупки и откладывать деньги», — считает Александра.

Какую модель бюджета выбрать?

Выбирать стоит комфортную для партнеров схему. Не надо торопиться, действовать по советам родственников или знакомых. Гнаться за трендами только потому, что так делает большинство, тоже не вариант. Лучше попробовать все варианты и выбрать наиболее подходящий именно вашей паре.

Важно понимать — ситуация может измениться в любой момент и способ ведения бюджета тоже.

Единственное правило, которое стоит соблюдать неукоснительно при любом виде ведения бюджета, — знать свои доходы и расходы и вести их учет. Учет расходов и доходов поможет не только упорядочить экономику семьи, но и понять, от каких несущественных трат можно отказаться.

Семейная жизнь — штука очень сложная. И выбирать модель финансовых отношений нужно ответственно. Каким бы ни был тип семейного бюджета, важно договориться о принципах управления им и не бояться, что разговоры о деньгах разрушат отношения.