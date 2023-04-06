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Экономика

Казахстану нужны гарантии возврата вложенных в Камбар-Ату-1 средств

«Нужны гарантии возврата инвестиций, вложенных в строительство Камбаратинской ГЭС-1, и продажи хотя бы половины электроэнергии в сторону Казахстана», — заявил сегодня эксперт в сфере энергетики, член общественного совета Министерства энергетики РК Алмаз Абилдаев.

По его словам, на сегодня одним из важных направлений является энергетическая безопасность и энергетическая дипломатия. Казахстану нужна чистая зеленая энергия. Уже сейчас на юге страны назревает явный дефицит.

«Строительство Камбар-Аты-1 было бы прекрасной возможностью решить вопросы энергетической безопасности Казахстана и, возможно, Узбекистана. Камбаратинская ГЭС-1 решила бы проблемы в Кыргызстане, так как там есть необходимость сезонной покупки электроэнергии у Казахстана. Опять же эксперты говорят о рабочих местах и мультипликативном эффекте. Но есть и вопросы. Казахстан должен вложить в проект $300 миллионов, но пока не оговаривается, на каких условиях будет составлен договор. Есть только дорожная карта. Нужны гарантии возврата инвестиций. Это должно лечь в основу договоренностей между странами», — подчеркнул Алмаз Абилдаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262657/
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